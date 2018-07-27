Проектирование восточного подъезда к Краснодару начнут в 2018 году

Краснодаре в 2018 году приступят к проектированию транспортной магистрали, которая обеспечит подъезд к городу с востока. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Он подчеркнул, что реализация этого проекта будет способствовать развитию этой части Краснодара. «Первое — мы дадим возможность транспорту выезжать из города, двигаясь по новому направлению, и существенно разгрузим традиционные магистральные улицы. Второе — получит толчок к развитию Восточная промышленная зона», — цитирует слова Алексеенко РБК Краснодар.

Первый вице-губернатор добавил, что создание транспортной инфраструктуры в этом районе также даст «толчок к развитию» большой территории между краевым центром и поселком Новознаменским, где в будущем собираются создать медицинский кластер.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в рамках создания новой транспортной схемы северо-восточной части Краснодара планируется строительство непрерывной городской магистрали восток — запад.

На первом этапе собираются снять нагрузку с двух выходов на магистраль М-4 Дон — улицы Уральской и двухполосной дороги через поселок Индустриальный. Для этих целей создадут дублеры этих трасс по улице Тихорецкой до транспортной развязки у поселка Лорис. В рамках второго этапа расширят сеть дорог в районе поселков Краснодарский и Плодородный с выходом на улицу Милютинская через 1 Мая и Российскую.