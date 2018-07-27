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МУПы задолжали «Крымэнерго» 347 млн рублей
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МУПы задолжали «Крымэнерго» 347 млн рублей 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Задолженность муниципальных унитарных предприятий за потребленную электроэнергию в 2015-2018 годах составила 347 млн рублей. Об этом на совещании с участием главы РК Сергея Аксенова заявил и.о. генерального директора «Крымэнерго» Максим Лойко, сообщает пресс-служба главы Крыма.
"Основной группой задолженности являются управляющие компании многоквартирных домов и водопоставляющие МУПы. Кроме того, на 2018 год 17 МУПов не осуществляли никаких выплат за электроэнергию в «Крымэнерго», — отметили в пресс-службе.
На совещании Аксенов заявил о необходимости выплатить долги по коммунальным услугам МУПов, которые были ликвидированы. По его мнению, предприятия не должны подавать в суд на органы государственной власти, вопросы погашения задолженности следует решать на совещаниях.
Также Аксенов поднял вопрос перевода членов садово-огороднических товариществ на прямые расчеты коммунальных услуг, так как нынешняя схема «абсолютно непрозрачная».
"Если провести простейший эксперимент и узнать у людей, сколько они передали средств председателю и какая сумма в итоге была начислена на счет «Крымэнерго», уверяю, цифры не сойдутся. Этот бардак должен быть прекращен в кратчайшие сроки", — написал после совещания на своей странице в Facebook Аксенов.
РИА Новости Крым: последние новости
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