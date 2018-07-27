МУПы задолжали «Крымэнерго» 347 млн рублей

"Основной группой задолженности являются управляющие компании многоквартирных домов и водопоставляющие МУПы. Кроме того, на 2018 год 17 МУПов не осуществляли никаких выплат за электроэнергию в «Крымэнерго», — отметили в пресс-службе.

На совещании Аксенов заявил о необходимости выплатить долги по коммунальным услугам МУПов, которые были ликвидированы. По его мнению, предприятия не должны подавать в суд на органы государственной власти, вопросы погашения задолженности следует решать на совещаниях.

Также Аксенов поднял вопрос перевода членов садово-огороднических товариществ на прямые расчеты коммунальных услуг, так как нынешняя схема «абсолютно непрозрачная».

"Если провести простейший эксперимент и узнать у людей, сколько они передали средств председателю и какая сумма в итоге была начислена на счет «Крымэнерго», уверяю, цифры не сойдутся. Этот бардак должен быть прекращен в кратчайшие сроки", — написал после совещания на своей странице в Facebook Аксенов.