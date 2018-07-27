Ветеран Корейской войны о том, как бились СССР и США в небе

Несмотря на то, что начавшаяся 25 июня 1950 года Корейская война фактически длилась всего три года, юридически она продолжается и в настоящее время. Зачастую этот конфликт считают противостоянием не только Северной и Южной Кореи , но и битвой СССР и Китая против США . О том, как мировые державы состязались в небе, в интервью «МИР 24» рассказал Герой Советского Союза Сергей Крамаренко

В одной из историй ветеран поведал, как ему удалось сбить знаменитого американского аса Гленна Иглстона, воевавшего против Германии Японии во Второй мировой войне и сбившего 18 самолетов.

По словам Крамеренко, это был интересный бой, который произошел 17 июля 1951 года. Его звено, в составе которого было четыре самолета, поднялось в небо над районом, который простирался вдоль реки Ялуцзян на северо-западе КНДР и позже получил от американцев прозвище «Аллея МиГов».

В этом пространстве происходили надолго запомнившиеся схватки передовых истребителей МиГ-15 и F-86 «Sabre». На своем самолете ветеран пролетел всю «Аллею» и уже готовился разворачиваться, когда увидел двигающееся в его сторону звено американских «Сейбров». Крамаренко совершил резкий разворот и моментально открыл огонь по летевшему в правой части строя истребителю, который «отбился» от товарищей.

Через какое-то время от него отвалился большой кусок фюзеляжа. Позже выяснилось, что за штурвалом самолета находился полковник Иглстон, а его истребитель, по словам товарищей американца, превратился в «решето».

После этого случая Сергей Крамаренко получил среди пилотов США прозвище «Кейси Джонс», в честь героя американского фольклора и отметили его уникальный стиль ведения боя, заключавшийся в резком пикировании с высоты на отделившиеся от строя самолеты.

«Пилот этого МиГа был мастером, настоящим мастером. Он-то уж точно не был китайцем», — вспоминал позже подполковник ВВС США Брюс Хинтон.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ