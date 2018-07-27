Провалы асфальта в Ростове — вина коммунальных служб

Неожиданные и глубокие провалы асфальта по всему городу стали предметом ежедневных дискуссий среди ростовчан. Коммунальщики раскрыли тайну, причина такого массового ухода под землю — опрессовка теплосетей. Процедура гидравлической опрессовки в донской столице приходила с 15 по 23 июля. Вода поступала под большим давлением, и некоторые участки труб не выдерживали нагрузки. Вода размывала грунт и разрушала дорожное покрытие.

«За это время был выявлен ряд дефектов, в том числе на улицах Семашко, Седова и Мясникова — сообщили порталу 161.ru в компании «Лукойл-Ростовэнерго». — Аварийные работы по устранению дефектов на улице Семашко и Седова уже завершены. В настоящий момент ремонтные работы по устранению прорыва на трубопроводе на улице Мясникова продолжаются, но будут закончены в ближайшее время.»

Опрессовка теплосетей — мера необходимая при подготовке к отопительному сезону. Такие испытания позволяют выявить множество дефектов и исправить их в теплое время года, когда и копать легче, и отопление отключать в домах ростовчан не нужно.