Eco Life Fest в Измайловском парке

Eco Life Fest — это возможность в доступной и увлекательной форме узнать все об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.

На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы, игры и образовательные программы, экологические акции, розыгрыши призов, встречи с активистами и экспертами-экологами и дегустация экологически чистой и органической продукции.

Для детей будет работать площадка «Детство и творчество», где можно будет принять участие в мастер-классах по росписи хной, созданию панно, изготовлению игрушек, интерактивных уроках по экологии.

Подробная программа на сайте фестиваля.

Дата: 28 июля

Время: 11:00 — 21:00 Вход свободный