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Eco Life Fest в Измайловском парке
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Eco Life Fest в Измайловском парке 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Eco Life Fest — это возможность в доступной и увлекательной форме узнать все об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.
На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы, игры и образовательные программы, экологические акции, розыгрыши призов, встречи с активистами и экспертами-экологами и дегустация экологически чистой и органической продукции.
Для детей будет работать площадка «Детство и творчество», где можно будет принять участие в мастер-классах по росписи хной, созданию панно, изготовлению игрушек, интерактивных уроках по экологии.
Подробная программа на сайте фестиваля.
Дата: 28 июля
Время: 11:00 — 21:00  Вход свободный
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