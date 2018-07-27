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Председатель СПЧ выступил за создание службы ресоциализации заключенных
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Председатель СПЧ выступил за создание службы ресоциализации заключенных 

ТАСС 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высказался за создание службы пробации для ресоциализации заключенных.
"Это совершенно правильная идея — привлекать гражданские службы [к работе с заключенными]. Но для этого нам нужно создать реально работающую службу пробации, потому что ресоциализация заключенных — это, наверное, самая главная задача — вернуться человека обществу. Для этого необходима служба пробации, но, к сожалению, эта служба потребует финансирования", — сказал он в пятницу.
Федотов отметил, что создание такой службы возможно на базе уголовно-исполнительных инспекций, которые существуют. «Но, когда в этой уголовно-исполнительной инспекции работает всего несколько девушек, а они должны присматривать за несколькими тысячами людей, вышедшими из мест лишений свободы — это не служба пробации, а это просто профанация», — отметил он.
Федотов находится в Воронежской области с рабочей поездкой.
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