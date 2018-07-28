Полицейский, побривший бездомного перед собеседованием, стал звездой соцсетей

США сотрудник полиции помог бездомному по имени Фил побриться перед собеседованием в ресторане быстрого питания. В результате прибранный вид мужчины сыграл ему на руку, и в фаст-фуде согласились дать ему работу.

По словам очевидцев, которые сняли трогательный момент преображения бродяги на видео, Фил попросту не знал, как правильно пользоваться станком для бритья. Именно по этой причине и обратился за помощью к правоохранителю.

Сейчас эти кадры расходятся по всему интернету с подписью «заряжено на доброту».