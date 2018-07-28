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Полицейский, побривший бездомного перед собеседованием, стал звездой соцсетей
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Полицейский, побривший бездомного перед собеседованием, стал звездой соцсетей 

Пятый канал 35 минут назад
Фото: Пятый канал
В США сотрудник полиции помог бездомному по имени Фил побриться перед собеседованием в ресторане быстрого питания. В результате прибранный вид мужчины сыграл ему на руку, и в фаст-фуде согласились дать ему работу.
По словам очевидцев, которые сняли трогательный момент преображения бродяги на видео, Фил попросту не знал, как правильно пользоваться станком для бритья. Именно по этой причине и обратился за помощью к правоохранителю.
Сейчас эти кадры расходятся по всему интернету с подписью «заряжено на доброту».
Ранее Пятый канал рассказывал об еще одной умилительной истории, которая произошла в Сочи во время чемпионата мира по футболу. Там болельщик из Перу решил спасти брошенного щенка и забрал его домой. Теперь пес живет в семье бизнесмена.
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