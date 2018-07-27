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Выборы в парламент Молдовы пройдут 24 февраля 2019 года
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Выборы в парламент Молдовы пройдут 24 февраля 2019 года 

Мир24 1 час назад
Об этом пишут местные СМИ. Данное решение было принято в пятницу в ходе пленарного заседания.
«Последний рабочий день нынешнего парламента — 30 ноября. Парламентское большинство предлагает, чтобы выборы состоялись 24 февраля 2019 года», — сказал председатель парламента Андриан Канду.
Парламентские выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе. Половина депутатов будут выбираться по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Избирательный порог для партий составляет 6%, для избирательного блока — 8%.
Напомним, Молдова перешла от пропорциональной к смешанной избирательной системе в июле прошлого года.
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