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Американские СМИ включили российский спецназ в список лучших подразделений мира
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Американские СМИ включили российский спецназ в список лучших подразделений мира 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Издание подчеркнуло, что выделить самых подготовленных военнослужащих практически невозможно, именно поэтому был составлен именно список, а не рейтинг.
Американское издание We Are The Mighty включило российский спецназ в ТОП-10 лучших подразделений специального назначения в мире. Американское С МИ особо подчеркнуло, что это именно список, а не рейтинг. И выделить лучших среди них очень трудно.
По мнению автора статьи, работа наших сил специального назначения окутана тайной, у них уникальный опыт в разведке и проведении контртеррористических операций. Однако, по данным издания, один фактор сильно отличает российский спецназ от американского — это свобода в выборе оружия.
Помимо наших военнослужащих в список попали китайские «Снежные барсы», американские «Морские котики», израильские «Сайарет Маткаль» и другие. Одной из наиболее известных операцией последних было освобождение заложников самолета в Энтеббе в 1976 году. Тогда израильтянам удалось спасти 102 человек из 106 заложников, потеряв при этом 1 солдата.
Китайские «барсы» (ранее называвшиеся Snow Wolf Commando Unit) были специально подготовлены к Олимпийским играм в Пекине в 2008 году. Попасть в это элитное подраздение можно только после двух лет службы в Народной милиции Китая.
«Морские котики» — элитное подразделение сил ВМС США. Готовят их 26 недель и это только «курс молодого бойца»!, после чего новоиспеченному спецназовцу предтоит еще 18 месяцев различных тренировок.
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