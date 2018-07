Американские СМИ включили российский спецназ в список лучших подразделений мира

Издание подчеркнуло, что выделить самых подготовленных военнослужащих практически невозможно, именно поэтому был составлен именно список, а не рейтинг.

По мнению автора статьи, работа наших сил специального назначения окутана тайной, у них уникальный опыт в разведке и проведении контртеррористических операций. Однако, по данным издания, один фактор сильно отличает российский спецназ от американского — это свобода в выборе оружия.

Помимо наших военнослужащих в список попали китайские «Снежные барсы», американские «Морские котики», израильские «Сайарет Маткаль» и другие. Одной из наиболее известных операцией последних было освобождение заложников самолета в Энтеббе в 1976 году. Тогда израильтянам удалось спасти 102 человек из 106 заложников, потеряв при этом 1 солдата.

Китайские «барсы» (ранее называвшиеся Snow Wolf Commando Unit) были специально подготовлены к Олимпийским играм в Пекине в 2008 году. Попасть в это элитное подраздение можно только после двух лет службы в Народной милиции Китая