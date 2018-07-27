Первая «Ласточка» уйдёт из Пскова в Петербург 5 августа 

Скоростной поезд «Ласточки» в комплектации «Премиум» будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно, начиная с 4 августа — из Санкт-Петербурга и с 5 августа — из Пскова. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. Из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 809 будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков — в 10:25 того же дня. Из Пскова поезд «Ласточка» № 810 будет отправляться в 06:00 и прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время пути следования поезда — 3 часа 30 минут. В поезде пассажирам будут доступны 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. До конца августа билеты для пассажиров, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Псков и в обратном направлении будут действовать специальные фиксированные тарифы: базовый класс — 360 руб., экономический класс — 432 руб., бизнес — 1483 руб. 80 коп. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».