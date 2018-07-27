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Российские депутаты побили все рекорды
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Российские депутаты побили все рекорды 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Депутаты Госдумы VII созыва в совокупности приняли за время своей работы 991 законопроект. Об этом говорилось на подведении итогов весенней сессии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе нижней палаты парламента.
"Сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года. Для решения задач, которые стояли перед нами, мы увеличили продолжительность и количество заседаний, продлили работу до конца июля", — заявил спикер ГД Вячеслав Володин, добавив, что эта сессия стала самой продолжительной в XXI веке — она длилась 7 месяцев.
Отмечается, что с момента начала работы ГД текущего созыва Президентом РФ было внесено 66 законопроектов, Советом Федерации и членами Совета Федерации — 300, Правительством — 617, Верховным Судом — 21, депутатами Государственной Думы — 1054, законодательными собраниями субъектов РФ — 428 законопроектов.
Из них палата приняла 991 закон, в то время как осталось в работе еще 1084 законопроекта. Из 2020 законопроектов, которые остались депутатам в наследство от предыдущего созыва было рассмотрено — 1965, принято 279 и осталось на рассмотрении 55 инициатив (2,7% от начального количества).
Среди законопроектов, принятых депутатами в весеннюю сессию, такие инициативы, как увеличение НДС до 20%, введение штрафов за использование анонимайзеров, право банков блокировать подозрительные переводы. Кроме того, народные избранники разрешили россиянам выбирать дату и время свадьбы, въезжать иностранцам в РФ по FAN ID, утвердили праздник в честь принятия Крыма. Еще одним бесспорным достижением стало принятие законопроекта о зачете времени, проведенного в СИЗО, который рассматривался в течение 10 лет.
Кроме того, парламентариями был рассмотрен вызвавший большой общественный резонанс законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.
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