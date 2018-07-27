Российские депутаты побили все рекорды

Депутаты Госдумы VII созыва в совокупности приняли за время своей работы 991 законопроект. Об этом говорилось на подведении итогов весенней сессии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года. Для решения задач, которые стояли перед нами, мы увеличили продолжительность и количество заседаний, продлили работу до конца июля", — заявил спикер ГД Вячеслав Володин , добавив, что эта сессия стала самой продолжительной в XXI веке — она длилась 7 месяцев.

Отмечается, что с момента начала работы ГД текущего созыва Президентом РФ было внесено 66 законопроектов, Советом Федерации и членами Совета Федерации — 300, Правительством — 617, Верховным Судом — 21, депутатами Государственной Думы — 1054, законодательными собраниями субъектов РФ — 428 законопроектов.

Из них палата приняла 991 закон, в то время как осталось в работе еще 1084 законопроекта. Из 2020 законопроектов, которые остались депутатам в наследство от предыдущего созыва было рассмотрено — 1965, принято 279 и осталось на рассмотрении 55 инициатив (2,7% от начального количества).

Среди законопроектов, принятых депутатами в весеннюю сессию, такие инициативы, как увеличение НДС до 20%, введение штрафов за использование анонимайзеров, право банков блокировать подозрительные переводы. Кроме того, народные избранники разрешили россиянам выбирать дату и время свадьбы, въезжать иностранцам в РФ по FAN ID, утвердили праздник в честь принятия Крыма . Еще одним бесспорным достижением стало принятие законопроекта о зачете времени, проведенного в СИЗО , который рассматривался в течение 10 лет.

Кроме того, парламентариями был рассмотрен вызвавший большой общественный резонанс законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.