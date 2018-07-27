Китай улучшит благосостояние инвалидов-ветеранов

Пекин, 27 июля / Синьхуа / — Министерство по делам ветеранов и Министерство финансов КНР в пятницу заявили о готовности дальнейшего повышения денежных пособий и субсидий для инвалидов-ветеранов и членов семей павших героев.

Согласно заявлению министерств, с 1 августа, Дня создания Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, уровень пособий для таких категорий инвалидов, как военнослужащие, полицейские, госслужащие и ополченцы, а также члены семей павших героев и скончавшихся от болезней военнослужащих, будет повышен на 10 процентов.

Кроме того, уровень субсидий для ветеранов Красной армии также будет повышен.

Увеличение суммы пособий и субсидий будет ассигноваться за счет центрального бюджета.

В соответствии с новыми правилами, ежегодное пособие для каждого инвалида-военнослужащего, инвалидность которого наступила в результате участия в военных действиях, будет повышено до 80 140 юаней /11 780 долларов США/, а для каждого военнослужащего, получившего увечье при исполнении военного долга — до 77 610 юаней.

Напомним, что до этого Китай уже 24 раза повышал уровень пособий для инвалидов-ветеранов и 27 раз — размер субсидий для членов семей павших военнослужащих и ветеранов Красной армии, начиная с 1978 года. -0-