Ещё
Китай улучшит благосостояние инвалидов-ветеранов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай улучшит благосостояние инвалидов-ветеранов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 июля /Синьхуа/ — Министерство по делам ветеранов и Министерство финансов КНР в пятницу заявили о готовности дальнейшего повышения денежных пособий и субсидий для инвалидов-ветеранов и членов семей павших героев.
Согласно заявлению министерств, с 1 августа, Дня создания Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, уровень пособий для таких категорий инвалидов, как военнослужащие, полицейские, госслужащие и ополченцы, а также члены семей павших героев и скончавшихся от болезней военнослужащих, будет повышен на 10 процентов.
Кроме того, уровень субсидий для ветеранов Красной армии также будет повышен.
Увеличение суммы пособий и субсидий будет ассигноваться за счет центрального бюджета.
В соответствии с новыми правилами, ежегодное пособие для каждого инвалида-военнослужащего, инвалидность которого наступила в результате участия в военных действиях, будет повышено до 80 140 юаней /11 780 долларов США/, а для каждого военнослужащего, получившего увечье при исполнении военного долга — до 77 610 юаней.
Напомним, что до этого Китай уже 24 раза повышал уровень пособий для инвалидов-ветеранов и 27 раз — размер субсидий для членов семей павших военнослужащих и ветеранов Красной армии, начиная с 1978 года. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Компания Xiaomi представила новый умный кондиционер Международные военные учения "Достойный партнер 2018" пройдут в Грузии 1-15 августа Сдан в эксплуатацию центр мультимодальных перевозок в показательной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Захарченко ранен211
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий688
Россиян могут лишить права на выезд49
Тысячи крымчан подозревают в измене родине110
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение