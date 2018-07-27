Китайский дипломат: КНР и ЕС — стабилизаторы в условиях международной неопределенности

Париж, 27 июля / Синьхуа / — Отношения между Китаем Европейским союзом /ЕС/ играют роль стабилизатора в крайне неопределенных международных условиях. Об этом написал посол КНР во Франции Чжай Цзюнь в статье, опубликованной в среду в газете «Лез Эко».

В материале под названием «Китай не хочет торговой войны» говорится, что, в то время как США придерживаются принципа «Америка прежде всего» и прибегают к протекционизму, Китай и Европа отправили планете положительный сигнал огромного значения, опубликовав совместную декларацию, во которой вновь подтвердили приверженность открытой глобальной экономике.

В документе, вышедшем в свет 16 июля во время 20-го саммита Китай-ЕС в Пекине, обе стороны также выразили решительную поддержку многосторонней торговой структуре, ориентированной на Всемирную торговую организацию и основанной на общих правилах.

"Унилатерализм и протекционизм идут вразрез с направлением истории, и никто не сможет избежать последствий торговой войны", — пишет китайский дипломат, добавляя, что современное человечество извлекло этот урок из истории.

Именно этот урок, по словам Чжай Цзюня, «заставил нас построить международный порядок, основанный на ключевых ценностях, таких как мультилатерализм, уважение к договорам, консультации на основе равенства и открытость, которые всегда были движущей силой мирового развития и процветания».

"Только стремление к либерализации и упрощению торговли, способствование переговорам для достижения соглашения об инвестициях между Китаем и ЕС, совместная работа по решению проблемы доступа на рынки смогут восстановить взаимодоверие и дать толчок глобальному восстановлению, — заявил глава диппредставительства. — Только соблюдение действующих правил ВТО, сотрудничество в реформировании организации и создание открытой глобальной экономики смогут помочь нам избежать хаоса и падения в бездну анархизма".

"Только сопряжение инициативы «Пояс и путь» с основными европейскими инфраструктурными и инвестиционными планами сможет принести выгоду от нашего партнерства третьим сторонам и доказать на примере, что широкие консультации, совместный вклад и взаимная выгода являются единственными двигателями устойчивого глобального роста", — добавил он. —0—