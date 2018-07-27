Людмила Ильина: «Был соблазн уйти в мистику, но мы нажали на философию»

Книга как защита. Хотим мы или нет, но ищем и вычитываем там своё, убеждена директор библиотеки № 8 Людмила Ильина

В начале 90-х Людмиле Владимировне предложили организовать своего рода культурный форпост города на базе обычной районной библиотеки с посредственным фондом. И в результате родилась «Восьмёрка» — библиотека, которая притягивает к себе людей из разных районов города, области и даже России . Это место встречи писателей, актёров, философов, учёных, художников, музыкантов… Мы говорим о том, как, какими силами в жизни происходят такие метаморфозы. В июне и библиотека, и её директор отметили свои юбилеи.

Нажали на философию

Т. Захарычева: Людмила Владимировна, 90-е чаще вспоминаются как время нравственных потерь и финансовых авантюр, время бандитских разборок, задержки зарплат, время, когда всё лучшее, созданное в СССР, рушилось, а взамен ещё ничего не создавалось… А каким это время видели вы, как человек-профессионал, перед которым поставили задачу в эти «лихие» годы создать библиотеку — культурный центр?

Ленинград, Л. Ильина: 90-е годы — время, когда на нас пошёл такой поток самой лучшей литературы, что дух захватывало. Это была не только художественная литература, но и книги по философии, психологии, искусству. У нас появилась возможность читать Бродского, Гумилева… Да, в 90-е было и голодно, и трудно, и страшно, но это было потрясающее время открытий. Мы ездили в Москву Самару , везли оттуда серьёзные книги — Бердяева, Ильина… Денег нам не давали: государство еле-еле наскребало на зарплату. И мы на свой страх и риск занимались «коммерцией»: покупали в других городах заодно и литературу по естественному оздоровлению, саду-огороду, продавали её и окупали свои поездки и покупки. В Ульяновске книги появились позже — сначала на так называемых книжных развалах, а потом и в магазинах.

— А какие книги везли предприниматели — качественные или на потребу дня?

— Первые книжные бизнесмены, если их так можно назвать, были любителями книг. Они ориентировались не только на спрос, но и на свой вкус. Поэтому среди этих развалов было несколько таких, где всё бы купила. Просто денег не хватало.

— Как вы ориентировались в этом книжном многообразии? Сделать выбор — едва ли не самая сложная задача.

— Вообще был риск уйти в мистику, потому что народ тогда всем этим очень интересовался — Рерихами, «Живой Этикой» и прочим. Но мы решили нажимать на философию, психологию. К нам в библиотеку на лекции по психологии собиралось по 70 человек. Люди были растеряны, потому что жизнь менялась слишком быстро, и многие не успевали к ней приспосабливаться. Мы выбирали и выбираем хорошие книги, чтобы читающая прослойка не только сохранилась, но и жила, развивалась с этими книгами. И сейчас видим этот рост: когда-то человек брал книгу Дины Рубиной «на пробу», потому что даже не слышал о ней, а теперь приходит к нам за очень серьёзной литературой. Вот что радует! Библиотека должна быть для всех возрастов и для всех групп. Чтобы новички, только ещё интересующиеся книгой, постепенно переходили в группу профессиональных любителей литературы.

— Наверняка библиотекам сейчас сложно сохранить читателя, да ещё и думающего. Ведь книгу можно не только купить, но и найти в интернете, скачать на любой гаджет.

— Да, в библиотеке, которая любит и собирает книги, на самом видном месте должно стоять всё самое лучшее, что есть в книжных магазинах. Книгой, которая только вышла, будут интересоваться месяца два. И если мы не поставим её на нашу полку в ближайшую неделю, то кто-то её купит, кто-то найдёт в электронном варианте, а потом интерес к ней угаснет. Поэтомуза новинками мы буквально бежим в магазины, чтобы наши читатели получили их вовремя.

Дело выбора

— Много в книжных магазинах литературы, которую вы бы никогда не взяли?

— Много. Мои опытные сотрудники посмеиваются над новичками, которые радуются, если получают задание пойти в книжный магазин и выбрать интересные новинки. Четыре часа ходим, не меньше. Десять потов сойдёт, пока все полки просмотрим. Наберём сначала книг 20, потом пересортируем, останется семь, из семи три-четыре купим.

— На что же ориентироваться при выборе? На то, что книга взяла премию или попала в топ самых читаемых?

— Иногда берёшь в руки книгу, которая завоевала премию, листаешь, а брать не хочется. Скучно. А потом смотришь: а её уже забыли, несмотря на то, что премию взяла. Хорошую книгу могут и не рекламировать, но она всё равно как-то всплывёт, и её будут читать. Взять хотя бы книги Саши Соколова — последнего классика русской литературы, который ещё жив и живёт в Америке. В списке издательств, которые нам дают, их может и не быть.

— Мне кажется, в обществе есть потребность в качественных обзорах книг, причём в обзорах без примеси коммерческого интереса. Что вы об этом думаете?

— Я пишу статьи о книгах, но не обзоры, они мне кажутся неинтересными. Если я пишу, то перелопачиваю всё о писателе. Моя задача — найти и вытащить что-то такое, чтобы он стал ближе, чтобы читателя зацепило. Вот, например, вы знали, что Некрасова называют первым олигархом? В молодости он очень нуждался, голодал. И дал себе зарок, что разбогатеет. Стал издателем, разбогател. И вёл себя так же, как сейчас ведут себя новые богатые русские: если еда, то самая вкусная, если вещь, то самая первоклассная, если дом, то дворец… Он был самым богатым среди литераторов, и как же его ненавидели, обижали и унижали, хотя он многим помогал.

О Бродском все знают, что его выгнали из Советского союза. Но ведь он и сам очень хотел уехать. А когда оказался там, ему стало страшно. Как ориентироваться в новом мире? Как заводить банковский счёт, научиться водить машину? Он пять раз пересдавал экзамен по вождению. Бродский, не окончивший университет, бросивший школу, каким себя сделал! Хочется до молодёжи донести, как неистовы, усердны были эти люди, делая себя.

Под флагом Розанова

— Читатели, друзья назвали вашу библиотеку библиотекой духовной культуры. Это признание, что вам на определённом участке удалось достичь цели. А что, на ваш взгляд, необходимо, чтобы в целом в обществе повышался уровень культуры?

— Во первых, нельзя говорить в лоб: «надо повышать уровень культуры». Это не воспринимается. А воспринимается красивая обстановка, комфорт, удобство, вежливое обращение — среда. И важно, чтобы все мы по мере своих возможностей такую среду создавали. У нас в библиотеке каждый вечер — какое-то мероприятие, но для нас важно, чтобы все они прошли на высоком уровне, а не так, что провели и ладно. Все зависит от мелочей, они создают атмосферу и воспитывают.

Эту идею мы воплощаем и на городских площадках. Например, придумали поэтический мини-фестиваль «Прогулки по читающему Венцу». Выбрали участок на набережной, пригласили музыкантов симфонического оркестра, сделали выставки фотографии, мастеров хендмейд, устроили разные площадки — для молодёжи, для детей, поставили столики — с антиквариатом, редкими книгами, с яблоками и конфетами — для всех. И люди, гуляющие по Венцу, с интересом присоединяются к нам. В прошлом году главным событием нашего фестиваля был турнир поэтов. В этом году у нас будут роботы. Это совместный проект с центром «Солярис».

— Ваша библиотека носит имя философа Розанова ? Почему вы выбрали именно его?

— Василий Васильевич Розанов — настоящий маг слова. Он отличался тем, что на любое событие имел несколько мнений. А когда был журналистом, то одно и то же событие в двух разных журналах мог подать с противоположных точек зрения. За это его многие не любили, критиковали, считали обманщиком. Но все крупные философы его уважали и часто ссылались на него.

В этой позиции — любую точку зрения подвергать сомнению — есть правда, которой нам не хватает. У нас как-то принято сначала осуждать какие-то периоды истории своей страны, а лет через 20 менять мнение на противоположное. Мы хотим воспитать патриотов, но молодёжь к таким историческим «знаниям» не будет относиться серьёзно и просто утратит интерес к этой теме. Вероятно, к истории стоит относиться по-розановски: не делать однозначных выводов, а рассматривать её с разных и даже противоположных точек зрения.

— Так, как мы сегодня в нашем разговоре посмотрели на 90-е, которые стали и точкой провала, и точкой роста одновременно?

— Так можно посмотреть на любой период истории и на любую личность. Всё неоднозначно. Хорошо иметь разные взгляды на одно и то же явление, сопоставлять факты, размышлять…

— Как вы думаете, у бумажных книг и библиотек есть будущее?

— Бумажная книга будет всегда. Когда появилось телевидение, говорили, что театр умрёт. Но ведь ещё как жив! К нам приходят молодые люди, которые не хотят читать большие тексты на гаджетах, они хотят держать книгу в руках. И библиотеки, конечно, останутся, но будут другими. Сама профессия, какой она была раньше, уже почти ушла. Она задерживается на какое-то время только потому, что пока ещё не всё автоматизировано. И сейчас, и потом нужен будет библиотекарь, как человек, который не просто разбирается в книгах, но который может к книге подвести.