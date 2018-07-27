Екатеринбуржцев приглашают обсудить отсутствие хорошей архитектуры

28 июля в Екатеринбурге состоится первое заседание проекта «Горсовет». Он подразумевает разговоры с экспертами на разные актуальные для уральской столицы темы — архитектура, градостроительство, экология, городской бизнес, культура и прочее. Организаторами мероприятия выступают портале Itsmycity и концепт-агентство «Бюро100» при поддержке одного из крупнейших застройщиков города — компании «Атомстройкомплекс».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», вход на мероприятие бесплатный, но лучше предварительно зарегистрироваться на TimePad. По итогам обсуждения будет опубликован подробный отчет.