Екатеринбуржцев приглашают обсудить отсутствие хорошей архитектуры 

28 июля в Екатеринбурге состоится первое заседание проекта «Горсовет». Он подразумевает разговоры с экспертами на разные актуальные для уральской столицы темы — архитектура, градостроительство, экология, городской бизнес, культура и прочее. Организаторами мероприятия выступают портале Itsmycity и концепт-агентство «Бюро100» при поддержке одного из крупнейших застройщиков города — компании «Атомстройкомплекс».
С 18.00 в «Паблик Маркете» Ельцин Центра желающие смогут обсудить острый вопрос: «Почему в Екатеринбурге появляется мало хорошей архитектуры?». В числе приглашенных экспертов — бывшие главные архитектора города Михаил Вяткин и Тимур Абдуллаев, директор по развитию компании «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев, архитекторы Борис Демидов и Владимир Каганович.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», вход на мероприятие бесплатный, но лучше предварительно зарегистрироваться на TimePad. По итогам обсуждения будет опубликован подробный отчет.