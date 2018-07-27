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В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией
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В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.
Полиция сообщила, что по окончании пятничных молитв в ее сотрудников полетели камни и фейерверки, назвав действия протестующих «не до конца понятным шагом».
"По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали оттуда эвакуацию присутствующих", — сказано в сообщении.
Телерадиокомпания «Кан» распространила кадры с места столкновений, на которых слышны разрывы шумовых гранат и видны клубы белого дыма.
Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.
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