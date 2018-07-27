В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости . Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима

Полиция сообщила, что по окончании пятничных молитв в ее сотрудников полетели камни и фейерверки, назвав действия протестующих «не до конца понятным шагом».

"По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали оттуда эвакуацию присутствующих", — сказано в сообщении.

Телерадиокомпания «Кан» распространила кадры с места столкновений, на которых слышны разрывы шумовых гранат и видны клубы белого дыма.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.