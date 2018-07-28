Ей 60?! Елена Кондулайнен продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

Секс-символ СССР совершенно не стесняется раздеваться на пляже.

Кажется, что над Еленой Кондулайнен время не властно. Актриса в этом году отметила 60-летие, но это ей совершенно не мешает носить соблазнительную одежду и надевать смелые бикини. Недавно секс-символ советского кинематографа отправилась в Киргизию на неделю российского кино, а в перерывах между мероприятиями актриса побывала на знаменитом озере Иссык-Куль.

Тонкая талия, пышный бюст и аппетитные бедра — Елене Кондулайнен есть, чем гордиться. Напомним, статус одной из самых сексуальных актрис СССР за Кондулайнен закрепился после роли в фильме «Сто дней до приказа». Всего в копилке актрисы более сорока ролей в кино. Кроме того, актриса пробует себя в качестве певицы, исполняя авторские романсы.

Согласитесь, что Елена Кондулайнен потрясающе выглядит в купальнике?

Фото: vk.com, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Dmitry Golubovich/Globallookpress