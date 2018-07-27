60-летняя Елена Кондулайнен в купальнике выглядит моложе своего возраста

В этом году актриса Елена Кондулайнен отпраздновала юбилей — ей исполнилось 60 лет. При этом артистка прекрасно выглядит и ведет активный образ жизни. Елена продолжает работать, много путешествует и следит за своим внешним видом.

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60-летняя Елена Кондулайнен снялась топлес в образе АфродитыНедавно известная актриса Елена Кондулайнен отправилась на отдых в Грецию , где решила устроить откровенную фотосессию — артистка примерила на себя роль богини. Сейчас актриса отдыхает на озере Иссык-Куль. Она решила в очередной раз порадовать поклонников смелыми фотографиями в купальнике. Елена выложила снимок, на котором позирует в маленьком бикини и демонстрирует подтянутую фигуру и плоский живот. Поклонники по достоинству оценили внешний вид Елены. Напомним, что Кондулайнен считалась секс-символом СССР и до сих пор старается поддерживать этот статус. Стоит отметить, что актриса действительно выглядит моложе своего возраста. В свои 60 лет Елена может конкурировать со многими более молодыми коллегами.

фото: социальные сети

При этом у Елены есть двое взрослых сыновей и даже внуки. Артистка старается много времени проводить с семьей и не раз признавалась, что мечтает встретить свою любовь. Пока что сердце Кондулайнен свободно. Елена не так давно рассказывала журналистам, что до сих пор пользуется популярностью у мужчин, особенно у иностранцев. С актрисой активно знакомятся мужчины, но пока что Кондулайнен не встретила свою любовь.