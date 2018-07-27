Ещё
60-летняя Елена Кондулайнен в купальнике выглядит моложе своего возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

60-летняя Елена Кондулайнен в купальнике выглядит моложе своего возраста 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В этом году актриса Елена Кондулайнен отпраздновала юбилей — ей исполнилось 60 лет. При этом артистка прекрасно выглядит и ведет активный образ жизни. Елена продолжает работать, много путешествует и следит за своим внешним видом.
больше по теме
60-летняя Елена Кондулайнен снялась топлес в образе АфродитыНедавно известная актриса Елена Кондулайнен отправилась на отдых в Грецию, где решила устроить откровенную фотосессию — артистка примерила на себя роль богини. Сейчас актриса отдыхает на озере Иссык-Куль. Она решила в очередной раз порадовать поклонников смелыми фотографиями в купальнике. Елена выложила снимок, на котором позирует в маленьком бикини и демонстрирует подтянутую фигуру и плоский живот. Поклонники по достоинству оценили внешний вид Елены. Напомним, что Кондулайнен считалась секс-символом СССР и до сих пор старается поддерживать этот статус. Стоит отметить, что актриса действительно выглядит моложе своего возраста. В свои 60 лет Елена может конкурировать со многими более молодыми коллегами.
фото: социальные сети
При этом у Елены есть двое взрослых сыновей и даже внуки. Артистка старается много времени проводить с семьей и не раз признавалась, что мечтает встретить свою любовь. Пока что сердце Кондулайнен свободно. Елена не так давно рассказывала журналистам, что до сих пор пользуется популярностью у мужчин, особенно у иностранцев. С актрисой активно знакомятся мужчины, но пока что Кондулайнен не встретила свою любовь.
Teleprogramma.pro: последние новости
Одиннадцатилетний москвич довел наставников британского «Голоса» до слез Бортич, Грудинин, Ревва в суде: шесть громких разбирательств недели «Подрывают семейную преемственность»: Мария Шукшина высказалась о пенсионной реформе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Захарченко ранен
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий692
Россиян могут лишить права на выезд
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение