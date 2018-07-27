В Ростовской области открылся новый вокзал на железнодорожной ветке в обход Украины 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Новый вокзальный комплекс на станции Кутейниково в приграничном Чертковском районе Ростовской области, где проходит железнодорожная ветка в обход Украины, открыли в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Вокзальный комплекс — важная составляющая новой железнодорожной ветки Журавка — Миллерово, движение по которой в обход Украины открыто в 2017 году. На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 км железнодорожного пути, создано пять станций, включая вокзал в Кутейниково. Железнодорожная инфраструктура заметно влияет на темпы роста городов и районов, расширяет поле для экономической деятельности и решения социальных вопросов", — цитирует пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.
По данным пресс-службы, в здании на площади более тысячи квадратных метров обустроены зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения. Одновременно здесь могут находиться до 100 человек. Также здесь сооружены три платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями. На станции Кутейниково для посадки и высадки пассажиров останавливаются до 44 пар поездов дальнего следования, ежесуточно вокзал отправляет и принимает более 180 пассажиров.
Новая железнодорожная ветка в обход Украины, движение по которой было запущено в 2017 году, прошла по территории Чертковского и Миллеровского районов Ростовской области. В 2018 году по новому участку начали ежесуточно курсировать более 120 пассажирских поездов, половина из которых делает остановку в Кутейниково.
Магистраль Журавка — Миллерово протяженностью 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов на ней составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.