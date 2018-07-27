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Фестиваль «Горные вершины» в КЧР собирает в этом году более 50 бардов
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Фестиваль «Горные вершины» в КЧР собирает в этом году более 50 бардов 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 27 июля. /ТАСС/. Более 50 человек участвуют во всероссийском фестивале бардов «Горные вершины», который в этом году проходит в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 29-й раз. Об этом сообщила в пятницу ТАСС замдиректора республиканского Центра народной культуры Лариса Бессарабова.
"В этом году у нас более 50 участников — чуть больше, чем годом ранее. Это известные и начинающие барды из разных регионов России, в частности из Санкт-Петербурга, Тула, Москвы, Кемеровской области, регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Мероприятие традиционно проходит на известном горнолыжном курорте «Домбай». Открытие трехдневного фестиваля состоится 28 августа. «В этом году заявлено две темы: „Лучшая авторская песня“ и „Лучшее исполнение песен Владимира Высоцкого“. В день торжественного открытия запланирован также просмотр художественного фильма „Вертикаль“ с участием известного поэта и актера», — добавила собеседник агентства.
Завершится фестиваль 29 июля большим гала-концертом. Для его участников будут организованы также экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии. «Горные вершины» проводятся в курортном поселке Домбай с 1989 года. Статус всероссийского фестиваль получил в 1998 году.
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