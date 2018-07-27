Управа района Преображенское выступает против незаконной торговли 

Общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей правил ведения торговой деятельности, составила почти полмиллиона рублей.
Управа района Преображенское работает совместно с правоохранительными органами над проблемой незаконной торговли. Среди общего числа нарушений в этой сфере выделяется уличная торговля, особенно вблизи Преображенского рынка.
По словам заместителя главы управы Димитрия Чернова, в прошлом году за нарушение законодательства города Москвы, регулирующего активность в сфере торговли, были привлечены к ответственности более двухсот граждан и организаций, что было зафиксировано в протоколах об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, выписанных нарушителям, составила 717,5 тысяч рублей, из которых выплачено было порядка полумиллиона.