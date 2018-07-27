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Связисты в Сибири установили защищенную радиолинию на расстоянии свыше тысячи километров
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Связисты в Сибири установили защищенную радиолинию на расстоянии свыше тысячи километров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие бригады управления в ходе недельной проверки боеготовности в Сибири установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу между четырьмя регионами России на расстоянии более 1 тысячи километров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Связисты обеспечили надежное управление подразделениями по закрытому радиоканалу в нескольких регионах Сибири — в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва, общее расстояние превысило 1 тысячу километров. Для этого военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-160-05 и цифровой комплекс связи П 240И-4 «Переселенец», который способен создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи", — сказали в пресс-службе.
В военном округе добавили, что выполнение задачи осложняло то, что обеспечить управление войсками необходимо было в сложных условиях воздействия средств радиоподавления условного противника. «В обеспечении защищенных каналов связи между соединениями приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа были подняты по тревоге.
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