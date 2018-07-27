Связисты в Сибири установили защищенную радиолинию на расстоянии свыше тысячи километров

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Военнослужащие бригады управления в ходе недельной проверки боеготовности в Сибири установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу между четырьмя регионами России на расстоянии более 1 тысячи километров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Связисты обеспечили надежное управление подразделениями по закрытому радиоканалу в нескольких регионах Сибири — в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае Республике Тыва , общее расстояние превысило 1 тысячу километров. Для этого военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-160-05 и цифровой комплекс связи П 240И-4 «Переселенец», который способен создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи", — сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что выполнение задачи осложняло то, что обеспечить управление войсками необходимо было в сложных условиях воздействия средств радиоподавления условного противника. «В обеспечении защищенных каналов связи между соединениями приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа были подняты по тревоге.