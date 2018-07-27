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Преображенцам предоставили возможность погашения коммунальных долгов по частям
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Преображенцам предоставили возможность погашения коммунальных долгов по частям 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Управляющие организации района заключают с жителями договоры реструктуризации задолженности.
Договор реструктуризации долга позволяет отложить сроки полного погашения не выплаченных вовремя коммунальных платежей. Это достигается за счет разделения суммы задолженности на части с дальнейшей регулярной выплатой каждой части. Объемы частей в рублях и периодизация выплат регламентируются договором, поэтому каждая такая операция —индивидуальное соглашение между жильцами и управляющими компаниями.
В случае долговременной неуплаты по счетам за коммунальные услуги управляющая компания имеет право обратиться в суд. В настоящее время судом рассматриваются 334 сиковых заявления от управляющих компаний района Преображенское на общую сумму, превышающую 13 миллионов рублей.
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