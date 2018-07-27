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В Преображенском действуют программы индивидуальной помощи льготникам
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В Преображенском действуют программы индивидуальной помощи льготникам 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Помощь на дому от специалистов филиала «Преображенское» ГБУ ТЦСО «Сокольники» получают более тысячи жителей района.
Программа социальной поддержки адресована одиноким пожилым людям, находящимся в сложных финансовых обстоятельствах. Сотрудники районного филиала территориального центра социального обеспечения «Сокольники» посещают их на дому, помогают с приобретением продуктов и лекарств. Помощь оказывается бесплатно.
По словам Ирины Асеевой, заведующего филиалом «Преображенское» ГБУ ТЦСО «Сокольники», для каждого пенсионера — участника программы социальной помощи разработана индивидуальная программа, и деятельность центра социального обслуживания регламентируется индивидуальным договором.
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