В Преображенском действуют программы индивидуальной помощи льготникам

Помощь на дому от специалистов филиала «Преображенское» ГБУ ТЦСО «Сокольники» получают более тысячи жителей района.

Программа социальной поддержки адресована одиноким пожилым людям, находящимся в сложных финансовых обстоятельствах. Сотрудники районного филиала территориального центра социального обеспечения «Сокольники» посещают их на дому, помогают с приобретением продуктов и лекарств. Помощь оказывается бесплатно.

По словам Ирины Асеевой, заведующего филиалом «Преображенское» ГБУ ТЦСО «Сокольники», для каждого пенсионера — участника программы социальной помощи разработана индивидуальная программа, и деятельность центра социального обслуживания регламентируется индивидуальным договором.