Качели отремонтировали во дворе на Космонавта Волкова

На улице Космонавта Волкова, дом 17, корпус 2 провели ремонт одной из малых архитектурных форм на детской площадке. Об этом сообщается на портале «Наш город», куда москвичи ранее сообщили о поломке — они попросили привести в порядок качели.

Официальный ответ заявители получили в установленный срок.

«Сообщаю, что работы по восстановлению кожуха качелей выполнены. В настоящее время игровое оборудование на детской площадке находится в технически исправном состоянии», — сказано в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)