Арбузы продают даже на обочинах: где их не стоит покупать

Столица готовится к сезону арбузов, но еще до его официального старта бахчевыми бойко торгуют на обочинах дорог, парковках и небольших рынках. Сертификатов у продавцов нет, и покупателям приходится рисковать. Проверки показывают, что в арбузах и дынях концентрация нитратов — на опасном уровне.

Обочина Новорязанского шоссе. «Газель» со стыдливо прикрытыми номерами на самом деле — прилавок на колесах. Внутри целая партия арбузов и дынь.

— Сколько килограмм? — 35 рублей килограмм. — А откуда? — Краснодарские.

При виде съемочной группы все радушие продавщицы куда-то улетучивается. Пока продавщица в панике звонит начальнику, проверяем арбузы на содержание нитратов.

— Значительное превышение нормы нитратов — 246.

Норма — 60, превышение в четыре раза. Тем временем вернувшаяся продавщица начинает вторую волну атаки.

— Полиция сказала прикрыть дверь! — Полиция? А откуда у вас контакт полиции?

Полиция периодически гоняет продавцов с обочины. Большего патрульные сделать не могут: чтобы доказать факт нелегальной торговли, нужна контрольная закупка. «Газели» же спокойно перемещаются на другие трассы или на парковки. Там же, на Новорязанском шоссе, находим целый мини-рынок — весьма сомнительный. Продавцы испарились за минуту.

— Вам фурами их привозят или как вообще? — Я не знаю. — Но вы же разгружали или что-то делали? — Нет. — Вы документы в глаза видели? — Они привезенные, я не знаю.

На полках лежат разрезанные арбузы — грубое нарушение. По мякоти ползают мухи и осы. Прибор вновь пищит, предупреждая об опасности нитратов. Но все, что делает администрация рынка — присылает новых продавцов. В спецодежде — впрочем, также без каких-либо документов.

— Вы же продавец, правильно? — Конечно. — У вас должен быть паспорт, да? — Есть. А медицинская книжка дома лежит.

В то, что арбузы — астраханские, краснодарские и дагестанские, верить приходится на слово. Сертификатов на товар не оказалось ни у одного из продавцов с большой дороги.

— Документы на арбузы, что они из Дагестана , можешь показать? — Я не могу, потому что продавец еще настоящий не пришел.

Проверяем качество бахчевых с профессиональным садоводом. Первое, на что смотрим — пятна.

— Если оно совсем белое, это явный признак того, что арбуз не совсем созрел.

Далее — классический прием: постукивание по корке.

— Когда он недоспевший, он такой глухой, когда он созрел — он как набат!

Делаем неутешительное предположение.

"Это не тот арбуз, который помнится с детства, астраханский, который разламывается. Это так называемые скороспелки — скорее всего, голландские гибриды-скороспелки", — говорит председатель Московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов

Обиженный такими словами продавец предлагает снять пробу. Просит сам выбрать арбуз.

— Если я буду резать, он будет очень сладкий. А если клиент выбирает, это будет просто сладкий.

Но и после дегустации мнение специалиста не сильно меняется.

— Сладости, честно говоря, нет. Назовем его так: диетический арбуз!

Потерпеть до первых по-настоящему спелых арбузов осталось всего пару недель. И покупать их, конечно, советуют на официальных рынках и в магазинах.