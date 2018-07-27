Точка продажи арбузов и дынь откроется на Фестивальной

Бахчевой развал — специализированная точка по торговле арбузами и дынями — откроется в Ховрине. Об этом сообщили в управе района.

— В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов планируется размещение бахчевого развала по адресу Фестивальная улица, владение 8, — уточнили в управе района Ховрино.

Данная точка продажи бахчевых культур будет оборудована кассовым аппаратом, а у продукции в обязательном порядке будет проверенный сертификат качества. Сезон арбузов и дынь продлится до 1 октября. (ис)