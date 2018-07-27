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Точка продажи арбузов и дынь откроется на Фестивальной
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Точка продажи арбузов и дынь откроется на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Бахчевой развал — специализированная точка по торговле арбузами и дынями — откроется в Ховрине. Об этом сообщили в управе района.
— В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов планируется размещение бахчевого развала по адресу Фестивальная улица, владение 8, — уточнили в управе района Ховрино.
Данная точка продажи бахчевых культур будет оборудована кассовым аппаратом, а у продукции в обязательном порядке будет проверенный сертификат качества. Сезон арбузов и дынь продлится до 1 октября. (ис)
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