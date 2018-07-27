Митинг без драйва

28 июля состоятся митинги против пенсионной реформы, организованные КПРФ , Левым фронтом, НПСР и другими левыми движениями. Митинговать сторонники социализма будут в Москве на проспекте имени Сахарова — человека, который долгое время был под домашним арестом за антисоветскую деятельность.

А в воскресенье с московскими властями согласовали свой митинг против реформы представители Либертарианской партии. Чтобы понимать позицию либератрианцев по отношению к пенсионной системе, ознакомимся с их партийной платформой. «Многие общественные институты современного мира (пенсии, социальное обеспечение и т.п.) считаются незыблемыми и очень давними. Между тем, все они — феномен второй половины XX века. На протяжении всего прошлого столетия мир через войны и кризисы последовательно отходил от принципов свободы в сторону большего государственного контроля», — читаем на сайте партии. Далее либертарианцы выносят свой вердикт: «Пропорция между работающими и пенсионерами постоянно меняется в пользу последних, что приводит к всё возрастающей нагрузке на пенсионную систему, для поддержания которой требуется увеличение налогов и госдолга. Данная модель обречена на крах, и её существование было возможно только в странах, прошедших период свободного капитализма, в продолжение которого были накоплены богатства, нынче проедаемые социальным государством».

Партия, считающая пенсионную систему анахронизмом, собирается митинговать против пенсионной реформы. Почему власти разрешили этой странной для России организации митинговать в центре столицы? Митинги левых и либертарианцев на предстоящих выходных — это инфоповоды для госканалов телевидения и других СМИ. Получится очень выгодная для властей картинка. С одной стороны, против реформы выступают коммунисты, имеющие весьма скромную электоральную поддержку. Неизменная советская эстетика прошлого века, пожилой возраст лидера КПРФ — всё это позволяет маркировать коммунистов, как анахронизм, не отвечающий требованиям современной эпохи. И их представления о социальном обеспечении тоже, очевидно, устарели.

vk.com/kprf

Митинг против пенсионной реформы, Нижний Новгород

С другой стороны, против пенсионной реформы протестуют либертарианцы, которые вообще считают пенсии и прочие социальные гарантии государства злом и покушением на свободу. В рядах активистов ЛПР, в основном, молодые люди. Их очень легко будет критиковать за социал-дарвинизм, юношеский максимализм, безответственность и проч. Таким образом, напрашивается вывод, что наиболее взвешенная и продуманная стратегия пенсионного обеспечения представлена правительством страны. Эксперты и политологи подтвердят в эфире телевидения обоснованность и пенсионной реформы, и её пользу для населения.

Схема неплохо продумана, но она не учитывает фактора эмоционального накала, который вызвала реформа в разных слоях населения по всей стране. Такой информационный трюк удался бы в более спокойной обстановке, но на фоне растущего раздражения большинства и роста социального пессимизма умозрительные конструкции перестают работать.

На сегодняшний день в российской политической системе отсутствуют механизмы «выпускания пара». Это ведёт к росту давления «в котле» и нарастанию политической неопределённости: никто не может предсказать, где и с какой силой рванёт.