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Шестой в стране по объему розничной торговли стала Ростовская область
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Шестой в стране по объему розничной торговли стала Ростовская область 

Деловое сообщество 1 час назад
«По величине оборота розничной торговли наш регион занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации. Кроме того, есть положительные результаты уже по итогам первого полугодия — рост оборота розничной торговли общественного питания составляет порядка 3,5%», — рассказал замгубернатора. Также чиновник отметил, что позитивный рост наблюдается и в сфере строительства торговых площадей, за первое полугодие текущего года введено в эксплуатацию на 25% больше площадей торговых предприятий чем за аналогичный период 2017 года.
Стоит отметить, что Ростовская область заняла второе место среди регионов ЮФО по росту объёма розничной торговли, уступив республике Адыгея. Торговля формирует более 20% ВРП региона. По итогам минувшего года оборот розничной торговли донских предприятий превысил 880 млрд рублей.
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