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И.о. главы управы Андрей Ветохин встретится с жителями 1 августа
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И.о. главы управы Андрей Ветохин встретится с жителями 1 августа 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Традиционная встреча исполняющего обязанности главы управы района Ховрино Андрея Ветохина с жителями пройдет в среду, 1 августа. Об этом рассказали в префектуре Северного округа столицы.
— Главной темой встречи станет пресечение несанкционированной торговли на территории района Ховрино. После основного доклада жители смогут задать свои актуальные вопросы в письменной или устной форме, — уточнили в префектуре САО.
Жителей района будут ждать в большом зале здания управы Ховрина, расположенного по адресу ул. Флотская, д. 1. Начало в 19.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (ис)
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