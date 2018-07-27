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Строительство автомобильного моста через Хаджибейский лиман опять откладывается
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Строительство автомобильного моста через Хаджибейский лиман опять откладывается 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Согласно итогам тендера, объявленного в системе госзакупок ProZorro, строительство моста через Хаджибейский лиман по трассе Одесса-Киев опять откладывается, поскольку Облавтодор так и не нашел подрядчика. При этом один из претендентов пожаловался, что у него попросту не приняли предоставленные документы.
Стоимость тендера, который проводится уже повторно, составляет 613 млн грн. Ранее САД также отклонила все предложения подрядчиков. Но на этот раз постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины обязалась рассмотреть жалобу о нарушении закона в сфере публичных закупок, поступившую от ООО «Мостостроительный отряд №112».
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