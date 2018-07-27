Строительство автомобильного моста через Хаджибейский лиман опять откладывается

Согласно итогам тендера, объявленного в системе госзакупок ProZorro, строительство моста через Хаджибейский лиман по трассе Одесса-Киев опять откладывается, поскольку Облавтодор так и не нашел подрядчика. При этом один из претендентов пожаловался, что у него попросту не приняли предоставленные документы.