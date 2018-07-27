Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: «Истинное предназначение представителей органов управления в служении людям»

Накануне в столице Югры завершился финал конкурса «Лучший работник в сфере муниципального управления города Ханты-Мансийска 2018 года».

Глава окружного центра Максим Ряшин , приветствуя собравшихся в зале отметил, что конкурс проводится в городе уже много лет. В этот раз его формат претерпел изменения, которые будут продолжены и в следующем году. «Сегодня горожане воспринимают власть и систему управления, как гарант собственного благополучия, комфорта и каждый муниципальный служащий является элементом этой системы, отвечает не только за свой круг обязанностей, но и несет ответственность за эффективность работы всех органов управления. Ошибка одного из нас влечёт неудовлетворительное отношение жителей к власти в целом. Конкурс должен стать площадкой для карьерного роста и самореализации муниципальных служащих. Его престиж должен быть максимально высоким. Поскольку самообразование и самомотивация являются важнейшими факторами профессионального развития, и ведут к пониманию истинного предназначения представителей органов управления, которое заключается в служении людям», — подчеркнул Максим Ряшин.

Глава города также отметил, что победители конкурса должны быть включены в кадровый резерв, резерв управленческих кадров Администрации Ханты-Мансийска и иметь реальную возможность для карьерного роста.

В этом году заявки на участие в профессиональном состязании подали около 30 участников, до финала дошли 10 муниципальных служащих.

Участникам на сцене нужно было представить «визитную карточку» — в течении 3-х минут рассказать о себе, своих достижениях в профессии, раскрыть жизненные приоритеты. Затем финалисты прошли экспресс-тестирование на знание правил и норм делового письма. Приняли участие в смоделированной дискуссии на тему «Пенсионная реформа». Здесь каждому из них предстояло аргументированно выразить точку зрения о возможных изменениях в российском законодательстве с позиции муниципального служащего, который мыслит не на обывательском уровне, а по государственному. И в завершение — короткая деловая игра. Конкурсанты путем жеребьевки были сформированы в пары по принципу «руководитель — подчиненный». Им необходимо было проявить себя в предлагаемой рабочей ситуации с учетом роли каждого. Здесь оценивались способность участников преодолеть психологический барьер и сориентироваться в ситуации, их коммуникативные навыки и умение найти конструктивное решение поставленной задачи.

«Этот конкурс является реальным механизмом поиска кадров для формирования резерва перспективных муниципальных служащих. Все проекты, представленные на конкурс, носят прикладной характер и содержат конкретные практические предложения по повышению качества жизни в городе. Каждый, кто принял решение участвовать в состязании профмастерства уже лучший, потому что, проявил лидерские качества и дал себе возможность приобрести новый опыт. В финал вышли самые активные, целеустремленные и талантливые. Членам жюри было не легко принимать решение. Но по условиям конкурса может быть только три победителя», — сказала председатель конкурсной комиссии, заместитель Главы Ханты-Мансийска Майя Есина.

Отметим, конкурс проводится в несколько этапов. Первый — подача заявки для участия и подготовка проекта, который отображает актуальность и проблематику профессиональной деятельности конкурсанта и предполагаемые результаты от реализации обозначенных идей, методик и предложений. На втором этапе конкурсная комиссия оценивает работы по бальной системе, лидеры выходят в третий завершающий тур.

По итогам финального этапа победителем конкурса стала Инна Больных — ведущий специалист отдела сопровождения Муниципальных программ и обеспечения дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Второе место жюри присудило Карине Альбековой — главному специалисту отдела по вопросам выявления, учета и устройства граждан, нуждающихся в установлении опеки и попечительства Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.

Третью позицию заняла Наталья Клюшниченко — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов».