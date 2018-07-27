Дорожный знак привели в порядок на Флотской улице

Максим Ликсутов. После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» рядом с пешеходным переходом на Флотской улице привели в порядок дорожный знак, который был развернут в неверном направлении. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности устранены. Развернута в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход»», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)