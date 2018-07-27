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Дорожный знак привели в порядок на Флотской улице
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Дорожный знак привели в порядок на Флотской улице 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» рядом с пешеходным переходом на Флотской улице привели в порядок дорожный знак, который был развернут в неверном направлении. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные неисправности устранены. Развернута в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход»», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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