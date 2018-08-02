«Кровавую Луну» показали с борта МКС

На снимках, опубликованных российским космонавтом Олегом Артемьевым , отлично видно и лунное затмение, и Красную планету.

Российский космонавт Олег Артемьев показал «кровавую Луну» с борта МКС. За явлением могли наблюдать жители планеты в ночь с 27 на 28 июля — это было самое продолжительное затмение XXI века.

При этом жители планеты могли наблюдать еще и так называемое «противостояние Марса».

На снимках, опубликованных Артемьевым, отлично видно и лунное затмение, и Красную планету.

«Так с борта Международной космической станции выглядело самое продолжительное #ЛунноеЗатмение XXI века!», — написал космонавт.

Как сообщалось ранее, в следующий раз такое совпадение двух явлений произойдет лишь в 2035 году.