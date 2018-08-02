«Кровавую Луну» показали с борта МКС 

На снимках, опубликованных российским космонавтом Олегом Артемьевым, отлично видно и лунное затмение, и Красную планету.
Российский космонавт Олег Артемьев показал «кровавую Луну» с борта МКС. За явлением могли наблюдать жители планеты в ночь с 27 на 28 июля — это было самое продолжительное затмение XXI века.
При этом жители планеты могли наблюдать еще и так называемое «противостояние Марса».
На снимках, опубликованных Артемьевым, отлично видно и лунное затмение, и Красную планету.
«Так с борта Международной космической станции выглядело самое продолжительное #ЛунноеЗатмение XXI века!», — написал космонавт.
Как сообщалось ранее, в следующий раз такое совпадение двух явлений произойдет лишь в 2035 году.