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Фото и видео: как выглядело лунное затмение с МКС
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Фото и видео: как выглядело лунное затмение с МКС 

СибДепо 1 час назад
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал в Instagram фотографии лунного затмения с Международной космической станции. Так с борта Международной космической станции выглядело самое продолжительное #ЛунноеЗатмение XXI века!. The longest total #LunarEclipse of the 21st century from the @iss.
A post shared by Oleg Artemyev (@olegmks) on Jul 27, 2018 at 11:10pm PDT Видео: Напомним, в ночь с 27 на 28 июля жители Земли наблюдали самое продолжительное в XXI веке лунное затмение и великое противостояние Марса. Снимки пользователей соцсетей смотрите здесь.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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