«На Дальнем Востоке нужно создать приборостроительный кластер». Вице-премьер Юрий Борисов посетил Владивосток

Во Владивостоке завершился первый день деловой программы Международного морского салона-2018. В рамках мероприятия эксперты обсудили множество важных тем, среди которых приборостроение в России . Вице-премьер Юрий Борисов считает, что данный кластер стоит развивать именно на Дальнем Востоке.

По мнению чиновника, центр компетенции по приборостроению может уменьшить стоимость новых судов.

«Мы не исключаем, что будут введены международные санкции на российские приборостроительные заводы. Именно поэтому уже сейчас надо обратить внимание на импортозамещение в этой отрасли. Необходимые научные ресурсы и производственные мощности у нас есть. Мы понимаем, что применение технологий снизит себестоимость готовой продукции. Поэтому надо внедрять цифровизацию систем управления новым жизненным циклом морской техники, при котором суммарные затраты на внедрение новой техники будут минимальными, а их экономический эффект максимальным», — подчеркнул Юрий Борисов.

Вице-премьер уверен, что гражданское судостроение готово перейти на новый этап развития.