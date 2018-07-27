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Еврокомиссия отказалась комментировать намерение Пучдемона вернуться в Бельгию
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Еврокомиссия отказалась комментировать намерение Пучдемона вернуться в Бельгию 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) отказалась прокомментировать намерение бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в конце недели вернуться из Германии в Бельгию. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.
"Наша позиция не изменилась, мы не вмешиваемся", — сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возвращение Пучдемона.
Ранее газета Le National сообщала, что политик собирается вернуться в Бельгию 28 июля.
Пучдемон находится в Германии с 25 марта. Он был задержан по запросу испанских властей, которые добивались его депортации по статье «подстрекательство к бунту». Дело рассматривалось несколько месяцев, в конечном итоге германская юстиция одобрила высылку, но по другой статье — связанной с растратой госсредств. Это не устроило испанскую сторону, Верховный суд Испании объявил об отзыве ордера на арест.
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