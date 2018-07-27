Еврокомиссия отказалась комментировать намерение Пучдемона вернуться в Бельгию

БРЮССЕЛЬ , 27 июля. / ТАСС /. Еврокомиссия (ЕК) отказалась прокомментировать намерение бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в конце недели вернуться из Германии Бельгию . Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Наша позиция не изменилась, мы не вмешиваемся", — сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возвращение Пучдемона.

Ранее газета Le National сообщала, что политик собирается вернуться в Бельгию 28 июля.