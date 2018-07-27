В скандальном южноуральском городе назначат новый конкурс по выбору мэра

Миассе созывают внеочередную сессию городского собрания депутатов. На встрече должен решиться вопрос об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на должность мэра. Соответствующее распоряжение за подписью председателя собрания Евгения Степовика опубликовано на сайте думы.

Депутаты соберутся 3 августа. В повестке заседания — поправки в городской бюджет и вопрос о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов.

Напомним, что 5 июля миасские депутаты сорвали выборы нового главы города, не поддержав ни одного кандидата на пост мэра. На должность претендовали бывший директор регионального агентства инвестиционного развития, кандидат от области Анатолий Лобко и начальника городского комитета по делам молодежи Данил Михеев.