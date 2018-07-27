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В скандальном южноуральском городе назначат новый конкурс по выбору мэра
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В скандальном южноуральском городе назначат новый конкурс по выбору мэра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Миассе созывают внеочередную сессию городского собрания депутатов. На встрече должен решиться вопрос об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на должность мэра. Соответствующее распоряжение за подписью председателя собрания Евгения Степовика опубликовано на сайте думы.
Депутаты соберутся 3 августа. В повестке заседания — поправки в городской бюджет и вопрос о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов.
Напомним, что 5 июля миасские депутаты сорвали выборы нового главы города, не поддержав ни одного кандидата на пост мэра. На должность претендовали бывший директор регионального агентства инвестиционного развития, кандидат от области Анатолий Лобко и начальника городского комитета по делам молодежи Данил Михеев.
После скандала в Миасс приехали ревизоры уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Политологи предсказывали, что партия исключит из своих рядов депутатов, которые не последовали решению фракции о поддержке кандидатуры Анатолия Лобко. Однако прогнозы не сбылись. По словам собеседника «ФедералПресс», никаких «наездов и угроз» не было. При этом собравшиеся решили: новый конкурс на пост мэра надо проводить в другой форме.
Фото: ФедералПресс / Кирилл Бабушкин
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