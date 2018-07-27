Дата конкурса по выбору главы Миасса станет известна в начале августа 

Депутаты Миасса должны будут определить сроки проведения конкурса по выбору главы городского округа в начале августа, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте городского собрания депутатов, парламентарии соберутся на внеочередную сессию 3 августа.
Помимо вопросов о бюджете народным избранникам придётся выбрать новую дату проведения конкурса по выборам главы муниципалитета. Дело в том, что 5 июля, когда имя нового мэра города наконец должно было определиться, миасские депутаты устроили акцию протеста. В финале они выбирали из двух кандидатов, представленных комиссией. Между экс-директором Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолием Лобко, которого лоббировали региональные власти, и руководителем комитета по делам молодёжи городской администрации Данилом Михеевый, который считается техническим кандидатом. В итоге большинство парламентариев испортили свои бюллетени, объяснив своё поведение давлением со стороны областного правительства.
Напомним, обязанности главы Миасса исполняет Григорий Тонких. Экс-мэр Геннадий Васьков находится под арестов по обвинению в превышении полномочий.