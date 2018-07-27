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Гастролёрша из Нижнего Новгорода обворовывала муромских воспитателей
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Гастролёрша из Нижнего Новгорода обворовывала муромских воспитателей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Низкие и циничные преступления совершала на территории 33 региона 27-летняя безработная из Нижегородской области, которая приезжала в город Муром на «воровские гастроли».
Как сообщает пресс-служба УВД по Владимирской области, на протяжении более двух месяцев — с 10 мая по 17 июля — женщина совершала вояжи в Муром и караулила своих жертв возле одного из детских садиков. Стоило воспитателю вывести детей на прогулку, как злоумышленница проникала в помещение группы, отыскивала сумку воспитателя и воровала из них все денежки и пластиковые карты. Причем, с них она без проблем обналичивала деньги, так как воспитательницы в кошельках хранили бумажки с номером пин-кода.
С заявлениями в полицию пока обратились сразу 4 пострадавших. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Так что, не такие уж и богатые люди — работники дошкольных учреждений, которые занимаются очень тяжелым и ответственным трудом.
Хотя главный финансист области Вячеслав Кузин накануне и сообщал, что средняя зарплата воспитателей превышает 27,5 тысяч рублей.
Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (Кража). Ведется следствие.
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