Набережную VI Армии в Вологде могут сделать полностью пешеходной

Такое предложение вынес Мэр Вологды Сергей Воропанов во время выездного совещания. Ряд инфраструктурных объектов посетил сегодня Губернатор области Олег Кувшинников . В частности, проверил старт работ по берегоукреплению. Ремонт набережной — от моста 800-летия до ул. Горького — запланирован на следующий год.

Предстоит благоустроить берег вдоль реки на протяжении 2,7 км. Проект рассчитан на три года. Благоустройством занимается компания «Магистраль», которая выиграла аукцион. Сейчас строители очищают берег от зарослей ивняка, выравнивают берег.

Приступить к забивке свай не позволяет высокий уровень воды. До необходимой отметки в 106,9 см река почти не опускается — сейчас 107,2 по Балтийской системе. Когда условия будут подходящими, строители начнут забивать сваи, чтобы делать откосы с гранитом и камнями.

«Нам удалось выделить из регионального и привлечь из федерального бюджетов почти 270 млн рублей. Работы пройдут на территории почти 3 км — это один из самых крупных проектов в регионе. Кроме непосредственно берегов необходимо обновить и тротуары, и проезжую часть. Любимое место для прогулок вологжан и гостей города должно быть приведено в порядок до ноября 2019 года», — прокомментировал Губернатор области Олег Кувшинников.

В прошлом году были закуплены материалы, выполнены подготовительные работы. В 2018-м планируется освоить более 56 млн рублей, берегоукрепление проведут на участке от ул. Самойло до ул. Чернышевского. В следующем году — от улицы Чернышевского до створа улицы Гоголя и от моста 800-летия до улицы Самойло.

Благоустройство рядом с берегами пройдет в рамках отдельного контракта. Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил сегодня сделать набережную полностью пешеходной. Это будет еще одним туристическим преимуществом и новой зоной отдыха для вологжан.

«У нас разработан соответствующий проект. Учитываются пешеходные туристические маршруты. Возможно, это будут только пешеходные дорожки или велосипедные. Сейчас привлечем «Крыло молодых архитекторов», чтобы дополнить территорию новыми объектами. Мы учтем все мнения. То есть, если вологжане пожелают оставить проезжую часть, то менять ничего не будем», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

По поручению Губернатора области эту идею обсудят вместе с жителями города.