Более 20 новых моделей мотоциклов Harley можно будет увидеть в Москве 28 и 29 июля

Москве 28 и 29 июля пройдет ТРАК ТУР-2018, где будут представлены новинки мототехники, в этом году мероприятие проводится совместно с мотошколой «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта Москвы.

«Два дня с 10:00 до 18:00 на территории филиала «Преображенский Вал» мотошколы посетители смогут увидеть 23 новых модели мотоциклов Harley и принять участие в тестовых заездах на открытой площадке», — говорится в сообщении.

Цель мероприятия — привлечь внимание к мотодвижению, рассказать, как важна безопасность всех участников дорожного движения. Все должны уважительно относиться друг к другу — и автомобилисты, и мотоциклисты, и пешеходы. Тогда будет снижаться аварийность на дорогах и увеличиваться скорость движения.

«В последние годы мотоцикл набирает все большую популярность и становится полноценным участником дорожного движения, без которого уже нельзя представить город. Сегодня Москва по динамике развития мотодвижения занимает одно и первых мест среди мировых мегаполисов. В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве, по сравнению с 2014 годом, выросло почти на 40%. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и считаем, что подобные мероприятия необходимы», — пояснил сотрудник пресс-службы департамента транспорта.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, улица Преображенский Вал, владение 31.

Для участия в тестовых заездах необходимо водительское удостоверение с открытой категорией «А». Обязательное условие участия в заездах — наличие закрытой обуви, куртки и длинных штанов/джинсов/брюк. Шлем можно будет получить на площадке. Предварительной регистрации нет. Регистрация осуществляется в дни проведения мероприятия на площадке.