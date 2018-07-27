Александр Ульянов: как брат Ленина стал террористом

Каждый знает фразу «Мы пойдём другим путём», ставшей крылатой благодаря картине советского художника Белоусова. На ней юный Володя Ульянов утешает мать, скорбящую о потере: несколько дней назад был казнён её сын — террорист Александр Ульянов . Считается, что смерть брата на эшафоте стала переломным моментом для Володи, первым шагом лидера революции Ленина. Что же привело Александра Ульянова на эшафот?

Светлая голова

В семье Ильи Николаевича Ульянова , талантливого педагога, и Марии Алесандровны (Бланк), домашнего преподавателя по образованию все дети учились прилежно. Их сын Александр с самого раннего возраста подавал большие надежды: вечера он просиживал за книгами по химии и ставил опыты в собственной домашней лаборатории. Окончив Симбирскую классическую гимназию с золотой медалью и наилучшими отзывами, Александр поступил в Санкт-Петербургский университет. Теперь не оставалось сомнений: студента естественного направления физико-математического факультета ждёт будущее блестящего учёного.

Как это часто бывает в биографиях известных революционеров и вольнодумцев, тут-то и должен возникнуть какой-нибудь студенческий кружок, вовлекший Александра в революционную борьбу. Однако в этот момент студент Ульянов был далёк от подрывной деятельности, его больше интересуют биологический, литературный и экономический кружки, а также научная работа о беспозвоночных. Учёные изыскания Александра позволили ему закончить Санкт-Петербургский университет с золотой медалью.

Возвращаясь с похорон

В 1886 году, когда Александр Ильич закончил университет, семья Ульяновых лишается кормильца — в возрасте 54 лет умирает Илья Николаевич. Теперь главой семьи становится Александр, на его плечах лежит ответственность за родных. Некоторые авторы именно в смерти отца видят тот поворотный момент, который сделал из учёного революционера. Якобы, после смерти отца Александр вовсе и не Ильич, а Александрович, и что его настоящий отец… император и самодержец Александр III.

Авторы подобных спекуляций утверждают, что у наследника престола и Марии Бланк (будущей Ульяновой), которая якобы была фрейлиной двора, в 1860-ых случился роман. И вот в 1886 году его плод, Александр Ульянов решил отомстить за «поруганную честь матери».

История, при всей её беллетристической притягательности, не выдерживает простой проверки: одного взгляда на фотографии Александра и Ильи Николаевича достаточно, чтобы развеять все сомнения в его отцовстве.

Более «приземлённая» версия, используемая в советское время, связана с жестокостью царского режима. Чтобы почтить память известного писателя и общественного деятеля Николая Добролюбова, известного своим критическим взглядом на современную ему империю, столичные студенты собрались на панихиду, которая вылилась в массовую демонстрацию.

Опасаясь народных волнений, власти прибегли к силе: жандармы разогнали демонстрантов. Столкнувшись с жестокостью и репрессивностью царизма, как считают, Александр подался в революционеры.

Нужно отметить, что социалистические идеи не были чужды отцу Александра и Владимира Ульяновых . Илья Николаевич, директор народных училищ Симбирской Губернии, педагог по призванию, постоянно сетовал на несправедливость образовательной системы страны. Таким образом, интеллигентская среда, из которой происходил Ульянов, подготовила его для принятия идей народовольчества.

Путь террора

В декабре 1886 года Александр Ульянов вместе со своим другом, Петром Шеверёвым, основал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля», которая требовала реформ путем насилия. Несмотря на то, что убийство Александра II в глазах многих народовольцев дискредитировало путь террора, студенческий кружок стал привлекать новых членов. Как уже отмечалось, основой программы «Террористической фракции» была «Народна воля», однако в их идеях видно и влияние марксизма. Сам Александр Ульянов взялся за написание программы фракции, поддерживая активные контакты с другими группами народовольцев.

В программе Александр обосновывал необходимость террористической борьбы и требовал физического устранения императора — корня репрессивной машины. Террористы не ограничились пустыми призывами, а начали готовить покушение на царя и даже выбрали дату — 1 марта, шестая годовщина убийства Александра II. Недоставало только «дуры», так террористы называли свои бомбы. Взрывчатое вещество было купить не на что, и тут Александр пошёл на красивый жест: он продал свою золотую университетскую медаль и на вырученные деньги приобрёл необходимое количество динамита.

Обладая отличным знанием химии, он взялся за изготовление всего взрывного устройства, для чего потребовалось изучение специальной литературы. К выбранной дате он успел создать три вызывных устройства, самое мощное из которых было вшито в переплёт большой книги. Интересно, что неопытный революционер Ульянов едва ли заботился о конспирации: закончив вечернюю сборку снаряда, он оставлял все инструменты на своём столе. Возможно, эта неосторожность и вызвала интерес сотрудников охранки.

Дальнейшая история проста: 1 марта 1887 года незадачливые террористы были схвачены царской охранкой, давно выслеживавшей группу «бомбистов». Александр не стал отпираться, а наоборот, взял всю вину на себя, прикрывая товарищей. Такое отношение к делу организации указывает на то, что Ульянов успел стать убеждённым революционером, а месть едва ли двигала им. Более того, не он должен был метать бомбу, его задачей была сборка снаряда и участие в планировании покушения на царя. Другие, менее стойкие студенты, выдали оставшихся членов группы, и все они предстали перед закрытым судом.

Александр Ульянов и в ходе судебного разбирательства продолжал настаивать, что цареубийство — исключительно его инициатива, и что все остальные участники группы были всего лишь исполнителями его приказов. Интересно, что мать Александра даже убедила сына подать прошение о помиловании, но и здесь он просил не за себя, а за мать, которая, вероятно не переживёт казни сына, и семью, лишающуюся опоры. Как мы знаем, прошение не было удовлетворено, и Александр Ульянов в числе пяти заговорщиков, был казнён.