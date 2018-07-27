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Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников
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Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
То, через какие испытания проходят бортпроводники и какую спецподготовку проходят в Центре подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «Вода-Суша» авиакомпании «Аэрофлот», смотрите в фотоленте Sputnik.
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