Набережную Гребного канала перекроют 28 июля

Движение транспорта по Набережной Гребного канала будет ограничено с 07:00 до 14:30 28 июля. Об этом стало известно из соответствующего постановления, опубликованного на сайте горадминистрации.

Ограничение движения связано с проведением открытого чемпионата и первенства города по триатлону.

Движение перекроют, в частности, на участке от остановки «Гребной канал» до остановки «Слобода Подновье» с организацией объезда по прилегающим улицам.