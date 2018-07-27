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Набережную Гребного канала перекроют 28 июля
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Набережную Гребного канала перекроют 28 июля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Движение транспорта по Набережной Гребного канала будет ограничено с 07:00 до 14:30 28 июля. Об этом стало известно из соответствующего постановления, опубликованного на сайте горадминистрации.
Ограничение движения связано с проведением открытого чемпионата и первенства города по триатлону.
Движение перекроют, в частности, на участке от остановки «Гребной канал» до остановки «Слобода Подновье» с организацией объезда по прилегающим улицам.
«Центр организации дорожного движения» совместно с ГИБДД будет эвакуировать транспортные средства в зоне проведения мероприятия с 22:00 27 июля до 14:30 28 июля.
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