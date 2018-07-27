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Плата за пользование водными объектами на Байкале уменьшится
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Плата за пользование водными объектами на Байкале уменьшится 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 2020 года ставку платы для водных объектов, относящихся к бассейну озера Байкал, приравняют к ставке, установленной для бассейна реки Енисей. Таким образом, она уменьшится с 575 рублей за 1 тыс. куб. метров до 246 рублей.
Реализацию одного из пунктов принятого Советом Федерации Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия» сенаторы обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Сегодня основная часть бурятских предприятий расположена в бассейне озера Байкал, где плата за пользование водными ресурсами в 2,5 раза выше, чем на объектах реки Енисей. Необоснованно высокие цены, подчёркивают сенаторы, негативно отражаются на рентабельности основного потребителя — Гусиноозёрской ГРЭС, которая производит забор воды только для оборотного потребления. Однако Минприроды долгое время не соглашалось снизить ставку за байкальскую воду, аргументируя это тем, что чистая вода должна стоить дороже.
После принятия Постановления о господдержке Бурятии между администрацией ГРЭС, ведомством и властями республики было достигнуто соглашение, что ставка для пользователей воды в бассейне озера Байкал будет такой же, как в соседних регионах. Прийти к консолидированному решению по этому вопросу удалось в том числе благодаря настойчивой позиции членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. «Необходимо добиваться снижения ставок для всех объектов с оборотным потреблением», — высказал мнение членов комитета сенатор Олег Ковалёв.
Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия» было принято 14 февраля 2018 года по итогам Дней Республики Бурятия в Совете Федерации.
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