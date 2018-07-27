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Алексей Гордеев оценил работу сельхозпредприятий Тверской области
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Алексей Гордеев оценил работу сельхозпредприятий Тверской области 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Зампредседателя правительства РФ посетил регион в рамках рабочей поездки.
Сельхозпредприятия в Тверской области демонстрируют высокие показатели не только для российской, но и для мировой экономики, завил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в регион. Зампредседателя правительства и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили предприятия группы компаний «АгроПромкомплектация».
Как отметил Алексей Гордеев, за последние годы благодаря инвестированным средствам удалось наладить «активный, бурный рост производства». Здесь качественно реализуется цепочка «от поля до прилавка», это уникальное предприятие не только для российской, но и мировой экономики», — обратил внимание вице-премьер.
Со своей стороны, Игорь Руденя отметил, что проект был реализован при поддержке федерального центра. «Мы со своей стороны будем оказывать необходимую поддержку для развития этого проекта на территории тверского региона», — заявил губернатор региона.
Делегация, в частности, посетила животноводческий молочный комплекс в деревне Ручьи Конаковского района, Дмитрогорский молочный завод и Дмитрогорскиймясоперерабатывающий завод.
В дальнейшем в Тверской области в рамках модернизации электросетевогокомплекса увеличат мощности для сельхозпредприятий, отремонтируют дороги, соединяющие производственные площадки с основными магистралями.
Отметим, что предприятия ГК «АгроПРомкомплектация» обеспечивают 35 процентов от общеобластного объема производства свинины и 21 процент от общеобластногопроизводства молока. За прошлый год было реализовано 43,7 тысяч. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тысяч тонн.
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