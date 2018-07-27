«Жара» в Баку: похудевший вдвое Николай Басков, поющий Стивен Сигал и другие звезды на церемонии открытия

Сергей Кожевников и Баку во всех смыслах жарко — стартовал фестиваль, который третий год совместными силами устраивают Эмин Агаларов Григорий Лепс . А это значит, что у гостей и участников «Жары» температура тела синхронизировалась с температурой воздуха. Не перегреться от азербайджанского гостеприимства и понаехавших из Москвы селебов, которых разбавляют длинноногие красавицы в кружевах и шелках — то ли местные, то ли тоже залетные — прямо скажем, непросто. Но мы пока держимся.

На красной дорожке — непрекращающийся припадок красоты и формистые дивы вроде телеведущей Яны Кошкиной , Анны Седоковой и Светланы Лободы , еще не вполне вернувшей родной размер XS после родов. Зато Николай Басков , ужавшийся ровно вдвое, близок к неузнаваемости — таким стройным он не был, кажется, и в 25 лет. «Натуральный блондин» был привычно игрив — обнимал каждого третьего встречного и прижимал к неширокой груди и уволакивал за собой (к счастью, не в закат) экс-«невесту» Софью Кальчеву, которой и без того непросто давались перемещения в неудобнейших «лабутенах».

Атмосфера всеобщего равенства и братства, градус которой повышался по мере усиления алкогольных вливаний, не повлияла разве что на Филиппа Киркорова Любовь Успенскую , которые, как оказалось, поссорились несколько дней назад из-за сущей ерунды (если коротко — не поделили клиентов своих караоке-клубов) упорно отказывались мириться и метали друг в друга опасные взгляды.

На сцене — больше семидесяти артистов, от малоизвестных избалованному московскому глазу дарований вроде Эмиля Кадырова (нет, не родственник президента Чечни ) до все того же Григория Лепса. Запел даже актер Стивен Сигал , оказавшийся вдобавок ко всему еще и блюзовым музыкантом.

Надо ли говорить, что ему в этот момент завидовали все гости, буквально расплавившиеся к часу ночи? Впрочем, самые сильные духом тусовщики и артисты добрались даже до афтепати, что проходит на даче у Агаларова-младшего. Веселье затянулось до утра. Кто выживет в сложнейшем четырехдневном алко-музо-марафоне, узнаем утром в понедельник.