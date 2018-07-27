«Жара» в Баку: похудевший вдвое Николай Басков, поющий Стивен Сигал и другие звезды на церемонии открытия 

В Баку во всех смыслах жарко — стартовал фестиваль, который третий год совместными силами устраивают Эмин Агаларов, Сергей Кожевников и Григорий Лепс. А это значит, что у гостей и участников «Жары» температура тела синхронизировалась с температурой воздуха. Не перегреться от азербайджанского гостеприимства и понаехавших из Москвы селебов, которых разбавляют длинноногие красавицы в кружевах и шелках — то ли местные, то ли тоже залетные — прямо скажем, непросто. Но мы пока держимся.
На красной дорожке — непрекращающийся припадок красоты и формистые дивы вроде телеведущей Яны Кошкиной, Анны Седоковой и Светланы Лободы, еще не вполне вернувшей родной размер XS после родов. Зато Николай Басков, ужавшийся ровно вдвое, близок к неузнаваемости — таким стройным он не был, кажется, и в 25 лет. «Натуральный блондин» был привычно игрив — обнимал каждого третьего встречного и прижимал к неширокой груди и уволакивал за собой (к счастью, не в закат) экс-«невесту» Софью Кальчеву, которой и без того непросто давались перемещения в неудобнейших «лабутенах».
Атмосфера всеобщего равенства и братства, градус которой повышался по мере усиления алкогольных вливаний, не повлияла разве что на Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую, которые, как оказалось, поссорились несколько дней назад из-за сущей ерунды (если коротко — не поделили клиентов своих караоке-клубов) упорно отказывались мириться и метали друг в друга опасные взгляды.
На сцене — больше семидесяти артистов, от малоизвестных избалованному московскому глазу дарований вроде Эмиля Кадырова (нет, не родственник президента Чечни) до все того же Григория Лепса. Запел даже актер Стивен Сигал, оказавшийся вдобавок ко всему еще и блюзовым музыкантом.
Не обошлось и без традиционных ныряний в бассейн, вокруг которого расположена вип-зона — по стопам Димы Билана и Лолиты Милявской пошел Сергей Приказчиков из группы «Пицца», окунувшийся в прохладную воду в финале своего номера.
Надо ли говорить, что ему в этот момент завидовали все гости, буквально расплавившиеся к часу ночи? Впрочем, самые сильные духом тусовщики и артисты добрались даже до афтепати, что проходит на даче у Агаларова-младшего. Веселье затянулось до утра. Кто выживет в сложнейшем четырехдневном алко-музо-марафоне, узнаем утром в понедельник.