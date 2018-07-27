Дмитрий Фролов извинился перед курганцами за закрытые из-за ремонта сетей улицы

Участок по ул. К. Мяготина от ул. Тобольная до ул. Кирова планируется закончить к 10 сентября

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов , который приехал осмотреть место ремонтов, извинился перед горожанами за доставленные неудобства и отметил, что ремонт обусловлены большим процентом износа сетей во всём городе.

— Я бы хотел принести извинения перед гражданами и гостями столицы Зауралья за причинённые неудобства за закрытые перекрёстки, сегодня это и большая транспортная напряжённость, но без перекрытия провести работы по модернизации невозможно, — отметил Фролов во время общения с журналистами, которое мы транслировали в стриме в группе 45.ru «В Контакте».

Участок улицы Коли Мяготина, закрытой от улицы Тобольная до Красина и от Красина до улицы Кирова стал самым обсуждаемым перекрытием в городе. По этой улице проходят наиболее значимые коммуникации Кургана, когда здесь случаются аварии, без водоснабжения и водоотведения остается большая часть города.

— На улице Коли Мяготина мы проводим плановые работы по замене водопровода диаметром 500 мм и напорного коллектора. Каждая из этих веток имеет протяженность более 800 метров. Технология, которую мы используем для проведения данных ремонтных работ достаточно сложная: трубы спаиваются в длинные плети, которые затем протягиваются через скважины. Кроме того, мы здесь установим более 15 новых задвижек, — отметил руководитель АО «Водный союз» Владимир Овсянников

Участок по ул. К. Мяготина от ул. Тобольная до ул. Кирова планируется закончить к 10 сентября. После этого подрядчик «Водного союза» приступит к замене инженерных сетей на участке от улицы Кирова до улицы Володарского. Все работы по замене ветхих сетей будут закончены к середине октября.