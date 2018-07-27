Жириновский предложил ввести нулевое чтение законопроектов

"Нам нужно нулевое чтение, в ходе которого будем обсуждать идеи фракций для законопроектов. Зачем вносить законопроект, который ну точно не будет принят? Так мы сможем сосредоточиться на законах, которые проходят, и мы сможем сделать их значительно лучше", — сказал Жириновский журналистам в пятницу.

В пятницу в Госдуме состоялось пленарное заседание, которое завершило весеннюю сессию нижней палаты парламента.